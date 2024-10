Seit Vor-Ort-Gespräch ist nichts passiert Mehr Sicherheit vor Werstener Grundschulen

In diesem heißt es, dass die Ortsbesichtigung zu keiner Verbesserung der Situation geführt habe. Noch immer würden dort gemäß dem städtischen „Instrumentenkasten Schulwegesicherung" keine einzige der grundsätzlichen Empfehlungen eingehalten. So gebe es dort keine sicheren Querungsstellen und zudem keine ausreichende Gehwegbreite von 2,20 Meter. Stellenweise, so heißt es in dem SPD-Antrag, verenge sich der Gehweg auf 20 Zentimeter. Beide Gehwegseiten seien zu Bring- und Holzeiten zugeparkt und die abgesenkten Bordsteine würden für Wendemanöver genutzt. Weil die Poller im Bereich des Schuleingangs fehlten, führen Eltern und Zulieferer direkt in den Schulhofeingang.