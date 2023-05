Interessierte Bürger wurden über das Projekt informiert Anwohner kritisieren Studentenwohnheim-Projekt in Wersten

GBI gehörte bis Anfang des Jahres zum Eigentum der Moses-Mendelssohn-Stiftung. Inzwischen hat mit „Henderson Park“ ein Immobilienfonds-Manager das Sagen. Der wolle das Wachstum vorantreiben, vor allem mit Studentenwohnungen und Service-Apartments, heißt es in einem Artikel der Immobilienzeitung aus dem Monat März. GBI managt aktuell 22 Studentenwohnheime mit fast 4000 Apartments unter dem Namen Smartments-student in Deutschland und Österreich, sowohl in kleineren Städten wie Mainz oder Darmstadt als auch in Metropolen wie Hamburg und Berlin. Und bald dann vielleicht auch Düsseldorf. Bislang hat GBI in der Landeshauptstadt drei Hotel-Projekte umgesetzt.