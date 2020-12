Start-up aus Wersten : Düsseldorferin entwickelt Fitnesstraining für Zuhause

Düsseldorf Mit den „Flexblox“ bietet Yvonne Yeboah aus Düsseldorf-Wersten Hilfen für das heimische Fitnesstraining. Momentan gibt es nur Prototypen, die Produktion will die 25-Jährige mit Hilfe von Crowdfunding finanzieren.

Schnell sei ihr aufgefallen, so Yeboah, dass ihr immer wieder die gleichen Fehler passierten, ihr also ein Trainer fehlte, der Haltung und Bewegungen korrigierte und sie zudem motivierte. Und ihr war klar, dass sie sicher nicht die Einzige mit diesem Problem war. Also tüftelte sie in ihrer Wohnung in Wersten an einem Produkt, das nicht nur ihr selbst, sondern auch anderen Sportlern – Anfängern und Fortgeschrittenen gleichermaßen – die Möglichkeit geben würde, selbstständig und effizient zu Hause zu trainieren. Wichtig war auch, dass das Produkt klein genug ist, um in eine Stadtwohnung integriert zu werden.