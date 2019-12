Feuer in Düsseldorf : Brandstiftung in Werstener Glühweinbude

Die Polizei vermutet, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Foto: RP/Dominik Schneider

Wersten Die Polizei bittet um Hinweise von Augenzeugen.

Ein Feuer hat am Wochenende Teile des Vorzelts der Werstener Glühweinbude beschädigt, die Betreiber gehen von Brandstiftung aus. Dirk Rauchmann von der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ fand am Montag Brandspuren auf dem hölzernen Fußboden des Vorzelts sowie Löcher in Wand und Decke vor. „Außerdem war das Zelt verschoben.“

Der Betreiber der Hütte geht davon aus, dass irgendwann zwischen Verkaufsschluss am Samstagabend und der Öffnung am Montagmittag Unbekannte versucht haben, brennendes Papier ins Zelt zu legen. Vermutlich wurde dazu die Seitenwand zerrissen oder aufgeschnitten. Die Polizei hat verkohlte Pappstücke auf dem geschwärzten Fußboden gefunden, was eine vorsätzliche Tat nahe legt.