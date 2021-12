Verkehr in Wersten und Holthausen : Drei neue Bike-and-Ride Anlagen für den Süden

Holthausen/Wersten In Holthausen und Wersten sollen an belebten Haltestellen videoüberwachte Fahrradcontainer entstehen. Diese könnten im Sommer fertig sein. Sie sollen die Kombination aus Radverkehr und ÖPNV attraktiver machen und die Verkehrswende voranbringen.

An der Werstener Dorfstraße entstehen gleich zwei B&R-Anlagen. Im Umfeld der Hochflurhaltestelle nördlich der Kreuzung sollen auf einer Grüninsel in drei Gruppen insgesamt 41 Fahrradbügel aufgestellt werden. Eine Sammelanlage ist am Standort einer bestehenden Überdachung geplant, die hierfür zurückgebaut wird. An der Niederflurhaltestelle südwestlich der Kreuzung sind im Bereich der Grünfläche 14 Anlehnbügel geplant. Südlich der Lärmschutzwand des Werstener Tunnels soll die Sammelanlage entstehen, hierzu wird eine Ausbuchtung in die bestehende Böschung gegraben. Außerhalb des Düsseldorfer Südens sind vergleichbare Anlagen am Aachener Platz, in Wittlaer, am Staufenplatz sowie am Klemensplatz vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 740.000 Euro, der Bau soll bis Sommer 2022 abgeschlossen sein. Die endgültige Zustimmung soll der Ordnungs- und Verkehrsausschuss in seiner Sitzung am 12. Januar geben.