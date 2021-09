Garagentrödel in Wersten : Endlich einmal aussortieren

Düsseldorf Schätze von Kellern und Dachböden säumten die Straßen beim achten Werstener Garagentrödel mit fast 120 Ständen. Es gab auch eine Hüpfburg.

Schon zu Beginn des Garagentrödels in Wersten strömen am Samstag große und kleine Besucher von Stand zu Stand. Auf ein Hygienekonzept wurde vorab hingewiesen. An vielen Ständen tragen die Besucher Masken und achten auf die Abstände. Jakob (9) baut die ersten Sachen auf. „Ich habe Puzzle und Spiele aussortiert“, sagt er. Sein Angebot findet Anklang bei den jungen Trödlern. Noch bevor es um zehn Uhr richtig losgeht, ist das erste Puzzle verkauft, Fußballschuhe suchen noch neue Besitzer. „Wir machen jedes Jahr mit“, sagt Jakobs Mutter Birgit Heibel. „Es macht Spaß, wir sortieren aus und der Erlös kommt in die Urlaubskasse.“