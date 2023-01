Neue Initiative Initiative „Wäschte161 Kultbud“ Auf Glühweinwanderung durch Wersten

Die Werstener Dorfstraße 161 ist aktuell keine schöne Adresse. Der dortige Kiosk wirkt verlassen, die Rollläden sind verschlossen, am Eingang ist Graffiti aufgesprüht. Wenn es nach dem Wunsch der Initiative „Wäschte161 Kultbud Wersten“ geht, soll sich das schon bald ändern. Die kurz vor der Gründung stehende gemeinnützige Unternehmergesellschaft will das kleine Gebäude pachten und in einen Raum für Kunst und Kultur verwandeln. Bis es so weit ist, werden voraussichtlich noch einige Monate vergehen. Schon Mitte Januar rückt der Kiosk aber in den Fokus: Dort starten und enden an fünf Terminen Glühweinwanderungen, die die Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ in Kooperation mit der neuen Initiative organisiert.