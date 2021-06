Anwohnerin fordert mehr Kontaktmöglichkeit : Vom E-Bike zugeparkt

Düsseldorf Oft wurden E-Bikes direkt vor Garagen in Wersten abgestellt. Anwohner fühlen sich vom Anbieter allein gelassen und fordern beispielsweise Kontaktdaten auf den Fahrrädern selbst.

Nicht zum ersten Mal wurde in der vergangenen Woche ein Mietrad direkt vor der Garage der Frau abgestellt – mitten im Weg, sodass sie ihr Auto nicht herausfahren konnte, und das, obwohl wenige Meter entfernt Platz gewesen wäre. „Ich bin körperlich nicht mehr vollständig fit und kann das schwere Fahrrad nicht einfach wegtragen – und will es auch nicht, sonst werde ich noch für eventuelle Schäden verantwortlich gemacht“, so die Werstenerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie hat recherchiert, verschiedene Nummern angerufen, jedoch keine schnelle Hilfe bekommen. Auch Polizei und Ordnungsamt sollen ihr nicht geholfen haben. „Das ist weder kunden- noch bürgerfreundlich.“ Die Stadt erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass sie Handhabe gegen störend abgestellte E-Räder habe, solang sich diese im öffentlichen Straßenraum befänden. Erst in der folgenden Nacht wurde das E-Bike – technisch wegen des nur unterstützend wirkenden Motors ein Pedelec – von Lime entfernt.