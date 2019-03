Kindermusikwochen: Kinder präsentieren Musikprojekt

Wersten Zum Abschluss der Kindermusikwochen zeigten 100 Kinder ihr Können.

Für Niklas und Suliana ist heute ein besonderer Tag: Bereits früh am Morgen haben sich die beiden Vorschulkinder mit ihrer Kita-Gruppe im Pfarrsaal der Kirche St. Maria Rosenkranz eingefunden. Schließlich stehen die beiden gemeinsam mit rund 100 anderen Kita- und Grundschulkindern aus Wersten auf der Bühne. Es ist die große Projektaufführung der vorausgegangenen achten Werstener Kindermusikwochen.

Trotz des frühen Beginns um 9.30 Uhr ist der Pfarrsaal bis in die letzten Reihen gefüllt. Viele Eltern und Großeltern haben sich an diesem Morgen Zeit genommen, um ihren Sprösslingen bei der Abschlussvorführung der Kindermusikwochen zuzuschauen. „Ich hatte vorher schon mal Klavierunterricht, aber ich bin noch nie vor so vielen Leuten aufgetreten“, gibt der sechsjährige Niklas vor der Aufführung zu. Viele Wochen im Voraus hat er bereits mit den anderen Kindern sein Trommelspiel geübt. Die fünfjährige Suliana wird gleich mit einer Perkussion-Kunststoffröhre spielen. „Aber der Stocktanz hat mir auch sehr viel Spaß gemacht“, sagt sie.