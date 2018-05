Wersten : 60. Geburtstag der Stephanuskirche gefeiert

Foto: Bauer

Wersten Zum besonders gestalteten Gottesdienst kamen viele Besucher, die schon die Zeit des Baus miterlebt haben.

Sonnenlicht durchflutete die Kirchenfenster und tauchte die gut besuchte Stephanuskirche in ein heiteres Licht. Am Pfingstsonntag feierte die Gemeinde den 60. Geburtstag ihrer Kirche. Ein passendes Datum, gilt doch Pfingsten als der Geburtstag der christlichen Kirche. "Eingeweiht wurde die Stephanuskirche am 25. Mai 1958", erzählte Pfarrer Christian Nell-Wunsch während des Festgottesdienstes. Er selbst war damals noch nicht geboren. Doch es waren viele Menschen gekommen, die Bau und Einweihung erlebt haben.

So wie Johannes Stamm, der sich gut an den damaligen Kirchbaumeister erinnert. "Er hat sich mit seinem Fachwissen und seinem Leistungsvermögen voll eingesetzt." Besonders der Blick, die Achse vom Turm der Kirche hinüber zur katholischen Kirche St. Maria Rosenkranz sei ihm sehr wichtig gewesen. "Natürlich hat es damals Meinungsverschiedenheiten über den Bau gegeben", sagte der 91-Jährige, "in der Bevölkerung genauso wie in der Nachbarschaft." Die Kirche hatte damals Grundstücke und Privathäuser kaufen müssen. "Wir sitzen hier auf einem Sandberg", erläuterte Stamm. Tatsächlich wurde die Stephanuskirche auf dem höchsten Punkt Werstens erbaut. Und das war ein Sandberg. Ein ungewöhnliches Bauprojekt, wie auch Heidi Schubert meint. "Dass bisher alles gehalten hat, das ist für mich ein Wunder." Die Einweihung der Kirche hat sie miterlebt. "Ich war damals dabei, aber ich kann mich nicht mehr an alles erinnern", verriet sie "Wir durften aber nicht mit den hohen Herren mitmarschieren", erzählte sie. "Wir standen am Wegesrand."









Natürlich ist in den 60 Jahren viel passiert. Feste wurden gefeiert, Jugendliche konfirmiert, die Gemeinde hat sich entwickelt. Helmut Pohl erklärte: "Lange Zeit haben hier drei Pfarrer gewirkt. Mit ihren Ausrichtungen haben sie die Gemeinde geprägt." Auch die Kirchenmusik sei ein wichtiger Schwerpunkt der Gemeinde. "Ich kann nur sagen, dass wir hier wirklich eine gesegnete Zeit in der Stephanuskirche erlebt haben", betonte Pohl.

Das bewiesen auch die vielen Fotos, die an den Wänden der Kirche ausgestellt waren. Historische Aufnahmen vom Bau oder der Glockenweihe, Fotos von Veranstaltungen und den Unternehmungen der Kantorei, Bilder der Konfirmanden und Portraits von Gemeindemitgliedern luden zum Erinnern ein. Auch die Kopien alter Dokumente, wie der Brief des Landeskirchenamtes, das "nichts gegen den Beschluss des Presbyteriums, die neue Kirche 'Stephanuskirche' zu nennen, einzuwenden hat", stießen auf viel Interesse. "Gegen eine Spende können Steine von 1958 mitgenommen werden", sagte Prädikantin Heidi Reich. Gefeiert wurde anschließend vor der Kirche, wo es Sekt und liebevoll als Zahl 60 angerichtete Erdbeertörtchen gab - ein fröhliches Miteinander in herzlicher Atmosphäre.

