Verkehr in Düsseldorf : Änderungen bei der U79 enttäuschen die Politik

Die Verwaltung hat in der Bezirksvertretung 5 die geplanten Verbesserungen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) vorgestellt und hat dabei wenig Begeisterung bei den Politikern ausgelöst. Denn für die U79, die Hauptverkehrslinie im Norden, die von Duisburg kommend über Wittlaer, Kaiserswerth, Lohausen und Stockum zur Düsseldorfer Universität fährt, sind nur punktuelle Verbesserungen geplant. So soll der Takt am Samstag auf 10 Minuten verdichtet werden. Zudem sollen „zur Sicherstellung der Linienstabilität der Stadtbahnlinie U79 und Entlastung der Strecke auf Düsseldorfer Stadtgebiet montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit zusätzliche Entlastungsfahrten auf der U79 eingesetzt werden“.