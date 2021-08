Unterrath/Lichtenbroich : Wege für Fußgänger sollen verbessert werden

Düsseldorf Die umweltfreundlichste Fortbewegungsart ist zuletzt in der Verkehrsplanung oft zu kurz gekommen. Jetzt sollen die Bedingungen verbessert werden.

Die Stadt Düsseldorf hat den Fußverkehr unter die Lupe genommen. In den drei Stadtteilen Unterrath, Lichtenbroich und Gerresheim wurde gemeinsam mit Bürgern erarbeitet, wo Strecken für Fußgänger verbessert werden können. Denn das Zufußgehen ist die natürlichste, flexibelste und umweltfreundlichste Fortbewegungsart. Gleichzeitig ist sie gesund und trägt zu einer Belebung von Straßenräumen bei. Dennoch hat die Bedeutung des Fußverkehrs im Verkehrsgeschehen in den letzten Jahren immer mehr abgenommen. In Deutschland werden im Durchschnitt nur noch 22 Prozent aller Wege zu Fuß zurückgelegt. Die Stadt Düsseldorf will deshalb nun den Fußverkehr wieder attraktiver machen.