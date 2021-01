Müllbeseitigung in Düsseldorf : Wann die Awista die Christbäume holt

Schon jetzt liegen zahlreiche Bäume am Straßenrand. Das ist allerdings nicht erwünscht, da diese auf die Straße geweht werden können. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Stadtteile Viele Düsseldorfer lassen ihren Weihnachtsbaum bis Heilige Drei Könige am 6. Januar stehen. Dann wird abgeschmückt. Kurz darauf kommt auch schon die Awista - wann genau, steht hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Wenn die ersten Weihnachtsbäume anfangen, zu nadeln, wird die Awista aktiv. Wie in jedem Jahr holt die Müllentsorgung die ausgedienten Bäume direkt vor der Haustür ab. Dort sollen sie aber erst zu den angegebenen Terminen abgestellt werden, um nicht vorher die Wege zu blockieren oder auf die Straße geweht zu werden. Hier die Termine für alle Stadtteile:

Montag, 11. Januar Bilk, Unterbilk, Oberbilk, Pempelfort, Stadtmitte und Friedrichstadt

Dienstag, 12. Januar Altstadt, Carlstadt, Derendorf, Düsseltal, Hafen, Hamm, Mörsenbroich und Rath

Mittwoch, 13. Januar Lichtenbroich, Unterrath, Stockum, Flehe, Golzheim, Lörick, Niederkassel und Volmerswerth.

Donnerstag, 14. Januar Angermund, Kaiserswerth, Kalkum, Wittlaer, Heerdt, Lohausen,Oberkassel

Freitag, 15. Januar Gerresheim, Grafenberg, Reisholz und Wersten

Montag, 18. Januar Hubbelrath, Knittkuhl, Ludenberg, Benrath, Garath, Hellerhof, Urdenbach, Flingern und Unterbach

Dienstag, 19. Januar Eller, Flingern, Hassels, Himmelgeist, Holthausen, Itter, Lierenfeld und Vennhausen

Die Abfuhr beginnt jeweils um 6 Uhr und dauert bis in den Abend. Wer sicher gehen will, dass der Baum mitgenommen wird, muss einiges beachten. So müssen die Gewächse gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden und sie müssen abgeschmückt, frei von Lametta und unverpackt sein, da sie kompostiert werden sollen. Außerdem werden nur Bäume abgefahren, die nicht größer als zwei Meter sind. Größere Bäume müssen gekürzt werden.

Wer sich zu einem anderen Zeitpunkt von seinem Baum trennen möchte, kann diesen an den Recyclinghöfen abgeben. Die Höfe in Lohausen, Niederrheinstraße 229, und Garath, Frankfurter Straße 253, haben montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Der Recyclinghof am Flinger Broich hat montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Außerdem können Bäume noch zwischen 10 und 14 Uhr am Samstag, 9. Januar, am Simon-Gatzweiler-Platz in Oberkassel und am Samstag, 23. Januar, in Gerresheim am Schützenplatz an der Gerricusstraße abgegeben werden. Weitere Infos unter Telefon 0211 83099099 oder unter www.awista.de.