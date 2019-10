Nahverkehr in Düsseldorf : Kein „Bus on Demand“ im Bezirk 5

Stadtbezirk 5 Die Ergänzung zum bestehenden ÖPNV wird erst in anderen Stadtteilen getestet.

Die Verkehrswende ist in diesen Tagen das Gesprächsthema in der Stadt. Ziel ist es unter anderem, den motorisierten Individualverkehr zu verringern, um dadurch die Umwelt zu schonen. Ein Umstieg auf den ÖPNV ist aber nicht überall gut möglich, da einige der Düsseldorfer Stadtteile nur schlecht daran angebunden sind. Das soll jetzt das „Bus on Demand“­-Konzept ändern. In einem festgelegten Bedienungsgebiet verkehren dafür elektronisch angetriebene Kleinbusse, die nicht auf eine feste Strecke festgelegt sind. Sie sammeln vielmehr Kunden ein, die sich zuvor für eine Fahrt über die Rheinbahn-App angemeldet haben. Die Wartezeit auf die Abfahrt soll maximal 15 Minuten betragen. Der Bus soll dabei allerdings kein Gruppentaxi sein, sondern seine Gäste zu gut frequentierten Haltestellen von S-Bahnen und Stadtbahnen transportieren, und das insbesondere zu Tageszeiten mit ausgedünntem Takt, also in den Abend- und Nachtstunden.