Heimatkundliche Wanderungen in Düsseldorf Wie Schüler Volmerswerth erkunden

So lernten die Schüler unter anderem, was die Kinder in den 50er Jahren in ihrer Freizeit unternommen und wo sie gespielt haben. Zudem steht die Ortsentwicklung von Volmerswerth im Vordergrund. Was wurde angebaut und welchen Einfluss hatte die Erfindung des Traktors auf das Bauernleben? Diesen und allerlei weiteren Fragen widmeten sich Pohl und die Kinder während ihres Ausfluges. Abschließend erkundeten sie den neueren Teil von Volmerswerth, der aus den 1970ern stammt. Dort durften sie Graffiti-Künstler Dominik dabei zuschauen, wie er in Kooperation mit dem Heimatverein einige alte Stromkästen aufhübschte. Nach den Herbstferien wird Pohl die Kinder erneut besuchen. In einem Heft mit vielen Rätseln können die Schüler ihr eigenes Wissen testen und schauen, was sie von der Führung alles mitgenommen haben.