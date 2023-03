En de Ehd in Düsseldorf-Volmerswerth „Es wird noch lange nichts abgerissen“

Weil der Aufruhr in Volmerswerth groß ist, versucht Dietmar Wolf, die Gemüter zu beruhigen. Der grüne Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk 3 will den Menschen vor Ort die aufgekommene Sorge nehmen, dass ihre Gaststätte En de Ehd schon bald abgerissen werden könnte. Wolf erinnert daran, dass es sich bei der Bauvoranfrage, über die in der vergangenen Woche in der Bezirksvertretung 3 diskutiert wurde, bis die CDU Beratungsbedarf hatte, erst einmal nur um eine Prüfung handelt. „Das heißt, dass hier noch lange nichts abgerissen wird und dass auch keine Bagger kommen. Es läuft alles so weiter, wie es ist“, sagt der Bezirksbürgermeister.