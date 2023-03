Gaststätte in Düsseldorf-Volmerswerth Widerstand gegen Abriss des En de Ehd

Düsseldorf · Die Gaststätte En de Ehd in Düsseldorf-Volmerswerth soll für einen Neubau abgerissen werden. Die CDU meldete in der Bezirksvertretung 3 aber bei der Bauvoranfrage Beratungsbedarf an. Die Bürger im „Dorf“ wollen um ihre Kultkneipe kämpfen.

28.03.2023, 08:48 Uhr

Die En de Ehd in Volmerswerth am Montagmorgen: Nach den Plänen der Stadt soll das Gebäude für einen Neubau abgerissen werden, was nicht allen Bürgern im „Dorf“ gefällt. Foto: RP/gaa

Von Hendrik Gaasterland und Tino Hermanns

Seitdem in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 3 die Bauvoranfrage für das „En de Ehd“-Grundstück Thema war, schrillen im „Dorf“ die Alarmglocken. Es formiert sich Widerstand gegen den Abriss der Kultkneipe, das wurde auf einer von der CDU organisierten Infoveranstaltung deutlich. „Wir wollen keine Schnellschüsse, sondern ein transparentes und geordnetes Verfahren mit einer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger von Volmerswerth. Deshalb haben wir auch Beratungsbedarf angemeldet und die Bauvoranfrage geschoben“, sagte Sylvia Laflör (CDU), erste stellvertretende Bezirksbürgermeisterin.