Geschichte in Düsseldorf : Mehr als eine Kneipe

Volmerswerth Seit fast 20 Jahren betreibt Michael Höveler in Volmerswerth das En de Ehd, das 170 Jahre wird.

Nach Volmerswerth ist Michael Höveler schon als kleiner Junge gekommen, längst ist der gemütliche Stadtteil im Düsseldorfer Süden seine Heimat geworden. Als es im Sommer des Jahres 2000 die Gelegenheit gab, die seit 1849 bestehende Traditionsgaststätte En de Ehd – Eigentümerin des Lokals ist übrigens die Stadt Düsseldorf – zu pachten, hat er nicht lange gezögert. Denn für den gelernten Koch, der vorher bereits in verschiedenen Düsseldorfer Restaurants und Hotels tätig war, ging damit ein Herzenswunsch in Erfüllung. „Ich wollte schon lange einen eigenen Betrieb in Volmerswerth haben und bin sehr froh, dass das damals geklappt hat“, erzählt der 53-Jährige.

War „die Ehd“, wie die Volmerswerther ihr Lokal liebevoll nennen, früher eher eine Kneipe, in der nur selten gegessen wurde, in der Namenstage wie Heinrich, Peter oder Paul gefeiert wurden und in der es noch bis vor zehn Jahren eine echte Frühschoppenkultur gab, hat Höveler gemeinsam mit seiner Familie einiges verändert. „Die junge und mittlere Generation kommt lieber nach Feierabend, viele Gäste möchten auch gern etwas essen“, sagt der Wirt. Die Speisekarte ist klein, individuell, mit häufig wechselnden Gerichten, denn Höveler kocht am liebsten saisonal und regional. Er verarbeitet beispielsweise Gemüse aus dem eigenen Garten, sein Fleisch bezieht er ausschließlich von Metzgern aus der Region. Und dass in seiner Küche keine Fritteuse steht, sondern alles immer frisch aus der Pfanne kommt, versteht sich von selbst – ganz besonders beliebt sind seine Bratkartoffeln. Dazu serviert er Biere von vier verschiedenen Hausbrauereien, einige Craftbiere, die nicht nur bei den jungen Gästen gut ankommen, mehrere biozertifizierte Weine und eine kleine, feine Auswahl an Edelbränden.