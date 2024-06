Schützen-Jubiläum in Düsseldorf Mit den Volmerswerther Schützen auf eine Zeitreise

Durch die Zeit reisen, das liegt den Volmerswerthern. Zur 850-Jahr-Feier des Stadtteils hatte der Bürger- und Heimatverein Volmerswerth 2023 einen Mittelaltermarkt mit Ritterspielen auf die Beine gestellt. Nicht nur die Nachbarn im Quartier waren begeistert, das Ereignis zog Groß und Klein aus ganz Düsseldorf an. Da lag die Idee nahe, das 100-jährige Bestehen der Volmerswerther Schützen ebenfalls mit einem Blick in die Geschichte zu feiern. Und so wehte am Wochenende ein Hauch Nostalgie über den Festplatz an der Volmerswerther Straße.