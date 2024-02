Düsseldorfer Heimatgeschichte Jeder Verein bekommt eine Bildtafel

Es gibt ja diese Stadtteile in Düsseldorf, in denen quasi jeder jeden kennt, und Volmerswerth ist so einer. Und wie viele Vereine, Institutionen, Chöre und was es sonst noch so alles gibt, das Leben im Dorf bereichern, das weiß dann in Volmerswerth auch jeder. Um genau zu sein, sind es 15, und die sollen nun auf ungewöhnliche Weise gewürdigt werden. Auf den trist-grauen Stromverteilerkästen soll alles, was in Volmerswerth Rang und Namen hat, mit einer Bildtafel verewigt werden. Diese Tafeln werden vom eingespielten Team Jacques Tilly/Marc Remmert, die sich ja auch schon mit einem großen Wandbild im Dorf verdient gemacht haben, sukzessive angefertigt – erst handgemalt, dann abgescannt und auf Folie gebannt.