Verkehrspolitik in Düsseldorf : Kritik am Verkehrskonzept im Norden

Stadtbezirk 5 Im ersten Entwurf fehlen den Politikern konkrete Aussagen und Lösungsvorschläge für die Verkehrsprobleme, beispielsweise zur Förderung des ÖPNV. Gewünscht wird auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit.

Nun hat die Verwaltung einen ersten Entwurf des Verkehrskonzeptes den Bezirkspolitikern vorgestellt. Am 16. Dezember wird die Verwaltung Stellung zu Fragen und Anmerkungen der Politiker beziehen, welche diese nun eingereicht haben. Im Anschluss daran wird das Konzept dann fertiggestellt und veröffentlicht. „So wie das Konzept nun ist, ist es auf keinen Fall mehrheitsfähig und können die Probleme im Düsseldorfer Norden nicht wirklich behoben werden. Es muss noch an vielen Stellen nachgearbeitet werden“, sagt Bezirksbürgermeister Stefan Golißa (CDU). Er kritisiert beispielsweise, dass immer noch verschiedene Verkehrsteilnehmer, wie Fußgänger, Fahrradfahrer, ÖPNV-Nutzer und Autofahrer, gegeneinander ausgespielt würden.

Er hat ebenfalls eine lange Liste an Forderungen an die Verwaltung gerichtet, damit diese noch in dem Konzept berücksichtigt werden. Dazu gehören beispielsweise die Optimierung der Umsteigesituation und Abstimmung der Fahrpläne von Bus und Bahn an den Knotenpunkten im Bezirk und der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobility auch in bestehenden Wohngebieten.