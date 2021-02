Gut gemacht : Blumen, Trikots, Nistkästen und Kamelle bringen Freude

Düsseldorf Soroptimisten, Karnevalisten und Makler haben sich erneut auf vielfältige Weise engagiert. Obdachlose, Kinder und Senioren wurden bedacht.

(brab) Über ein Überraschungspaket konnten sich die Viertklässler der Friedrich-von-Spee-Grundschule freuen. Normalerweise dürfen die Schüler das Kinder-Prinzenpaar für den Karnevalsverein De 11 Pille aus ihren Reihen wählen. Da dies aber in dieser Session ausfallen musste, hat der Verein die Kinder mit einer Box unter anderem mit Kamelle und einer Tröte überrascht. Zudem haben die Karnevalisten auch an die Senioren im Dorf gedacht. Das Prinzenpaar, Venetia Susi und Prinz Gerd, hat die Gemeinnützige Stiftung für Seniorenbetreuung Angermund besucht und dort einen Blumengruß und Deko-Material für die Bewohner abgegeben. Stellvertretend für alle „Corona-Helden“ gab es den karnevalistischen Gruß auch für alle Beschäftigten der Stiftung. „Sie sind oft die wichtigsten Bezugspersonen für Menschen, die nicht mehr selbst aus dem Haus kommen. Die mobile Pflege der Stiftung ist ein wichtiger sozialer Faktor in und um Angermund“, sagt der Vereinspräsident Tim A. Küsters.