Gemeinschaft im Stadtteil : Pfarrfest bei Freunden

Beim Pfarrfest konnten die Gemeindemitglieder sich selbst Aktionen ausdenken.Luisa bastelt zum Beispiel einen Gebetswürfel. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Vennhausen Das Fest von St. Reinold fand in diesem Jahr in den Vorgärten der Gemeindemitglieder statt. Zahlreiche Menschen boten ihren Nachbarn im Stadtteil Spiele, Essen und Trinken an.

Gebannt hatte Stephanie Müller den ganzen Sonntagvormittag auf die Wetterkarte für Düsseldorf und besonders auf das Regenradar geblickt. Erst nach 12 Uhr konnte die Pastoralreferentin der Pfarrgemeinde St. Margareta aufatmen. Das Pfarrfest der Gemeinde von St. Reinold in Vennhausen, die zur katholischen Pfarrgemeinde St. Margareta zählt, konnte beginnen. Aber der Blick ging immer wieder Richtung Himmel, weil ausschließlich im Freien gefeiert wurde. „Wir haben wohl genau das Zeitfenster erwischt, in dem es nicht regnet“, freute sich Müller.

In St. Reinold bewahrheitete sich die alte Weisheit „Not macht erfinderisch“. „Wir wollen zusammenkommen, wir wollen uns begegnen“, sagt die Pastoralreferentin. „Aber unter den aktuellen Corona-Pandemiebedingungen ist das ja nicht so einfach. Da sind wir vor ungefähr sechs Wochen auf die Idee gekommen, das Pfarrfest komplett in die Gemeinde zu verlegen.“ Mit anderen Worten: Man fragte die Gemeindemitglieder, ob sie bereit seien, am ersten Sonntag im Oktober für drei Stunden etwas in ihren Vorgärten zu veranstalten. „Wir haben mit sechs, sieben, maximal zehn Zusagen gerechnet“, gesteht Müller. „Dass es am Ende 22 geworden sind, hat uns überrascht und gefreut.“

So wurde aus dem Pfarrfest bei Freunden eher ein Stadtteilfest. Jeder, der mitmachte, konnte selbst entscheiden, was er anbieten wollte. So kam ein bunter Mix aus Kinderspielen (Dosenwerfen, Fußball-Kegeln, Ringewerfen, Basteln) kulinarischen Angeboten (polnische Spezialitäten, Waffeln) bis zu Kulturellem (Chorgesang) zusammen. „Mit dieser neuen Form haben wir auch Menschen erreicht, die sich bisher noch nie aktiv am Pfarrfest beteiligt hatten“, so Müller.

Einer davon war Michael Zech. Der Dachdeckermeister hatte in seinem Vorgarten einen dicken Holzbalken fest mit zwei Böcken verschraubt und bot seinen Gästen an, fingerbreite Zimmermannsnägel zu versenken. „Das ist nicht so einfach. Das Holz ist sehr alt und hart. Viele Nägel werden dadurch krumm und schief“, so Zech. Er hatte auch sämtliche in seiner Branche benutzten Hämmer aufgereiht: Vom Schiefer- über Zimmermannshammer und Fäustel war alles verfügbar. „Vielleicht finde ich so ja auch einen neuen Lehrling“, schmunzelt Zech. „Ich finde es gut, dass man überhaupt wieder etwas machen kann, um sich zu begegnen. Meine Nachbarn haben mich ins Boot vom Pfarrfest gezogen. Und Nachbarschaft ist für mich das entscheidende Stichwort, um dabei zu sein.“