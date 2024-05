Sommerbrauchtum in Düsseldorf startet Vennhausen feiert trotz Nachwuchssorgen

Der St. Hubertus -St. Sebastianus Schützenverein Vennhausen von 1903 ist ein Alleinstellungsmerkmal los. „Traditionell haben wir mit unserem Schützenfest die Schützensaison eröffnet. Diesmal haben aber auch die Schützen in Heerdt ihr Fest auf unseren Termin gelegt“, sagt der 1. Chef der Vennhauser Schützen Herbert Koch. Absprachen habe es nicht gegeben, aber, so Koch: „Heerdt ist so weit weg, wir dürften uns gegenseitig keine Besucher wegnehmen.“