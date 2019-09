Sharing in Düsseldorf : Mehr Kontrollen für falsch geparkte Eddy-Roller

An vielen Stellen in der Stadt werden die Mietroller achtlos auf Gehwegen abgestellt. Foto: Wolfgang Harste

Vennhausen Offenbar hat es immer wieder Beschwerden gegeben über falsch abgestellte Roller an der Kreuzung Eller Kamp/Kamper Weg. Die Politik im Stadtbezirk 8 hatte die Verwaltung gebeten, in Absprache mit den Stadtwerken zu prüfen, wo im betroffenen Bereich die Elektroroller verkehrssicher und ohne Behinderung anderer abgestellt werden können.

Sie stehen auf Bürgersteigen und Radwegen, versperren Fußgängern, Rollstuhlfahrern und Eltern mit Kinderwagen den Durchgang. Immer wieder kommen Beschwerden in der Bezirksvertretung 8 an zu falsch abgestellten Eddy-Rollern, ein Knotenpunkt befindet sich an der Kreuzung Eller Kamp/Kamper Weg. Dazu hatte die Politik in der Sitzung vor der Sommerpause einen Antrag gestellt, bat die Verwaltung darin, in Absprache mit den Stadtwerken zu prüfen, wo im betroffenen Bereich die Elektroroller verkehrssicher und ohne Behinderung anderer abgestellt werden können. Erschwerend kommt an der Kreuzung hinzu, dass sie unübersichtlich ist. Das Gremium fragte deshalb, wie die Kreuzung für Fußgänger besser gestaltet werden kann.