Bauen in Düsseldorf : CDU im Stadtbezirk 8 hakt wegen Düssel-Brücke nach

Stadtbezirk 8 Im Sommer 2019 musste die Michael-Boden-Brücke in Vennhausen wegen Einsturzgefahr abgerissen werden. Ein Neubau soll eine halbe Million Euro kosten. Das erscheint manchen zu viel.

Die Mitglieder der Bezirksvertretung 8, zu der die Stadtteile Eller, Lierenfeld, Vennhausen und Unterbach gehören, treffen sich am Donnerstag, 30. Januar, zu ihrer ersten Sitzung in diesem Jahr. Los geht es um 17 Uhr im Rathaus Eller am Gertrudisplatz. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Düssel-Brücke, die in Höhe des Reichenbacher Wegs im vergangenen Jahr abgerissen werden musste.