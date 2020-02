Kommentar in Düsseldorf : Befreiungen sind möglich

Kommentar in Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Ausnahmen bestätigen die Regel – eine Binsenweisheit, die im Fall von Familie Winkelmann nicht treffender sein könnte. Denn Stadt und Politik finden immer wieder Wege, für kleine und größere Bauprojekte Befreiungen zu ermöglichen.

Ob es um die Geschosshöhe geht oder um die Ablöse von Stellplätzen. Warum sollte also nicht auch in der Siedlung Freiheit, in der sich schon viel verändert hat seit der Entstehung, eine Möglichkeit finden, dass E-Fahrzeuge zumindest beim Ladevorgang auf dem Grundstück stehen dürfen.