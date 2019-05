Treffpunkt in Vennhausen : In Vennhausen wird jetzt oft gefeiert

Evelyn Prüfers Restaurant Ep’s ist so etwas wie das Herz des Stadtteils geworden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Vennhausen Zwei Sommerfeste und ein Mitsingkonzert organisiert Evelyn Prüfer. Nach der Supermarkteröffnung hatte die Gastronomin bemerkt, dass der Bedarf nach Aktivitäten im Stadtteil groß ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Kampe

Es war ein harter Kampf für die Vennhauser, bis der Netto endlich in das über Jahre leer stehende Ladenlokal gezogen ist. Ein Kampf, den vor allem die Vennhauser selbst ausgefochten haben, eine kleine Gruppe, die um Evelyn Prüfer entstanden ist. Eine Initiative, die den Namen „Vennhausen lebt“ trägt, der Evelyn Prüfer inzwischen nicht mehr angehört – zu steinig war der Weg, zu viel ist die Arbeit geworden, neben der richtigen Arbeit, ihrem Restaurant an der Vennhauser Allee.

Viele Gespräche haben sie und ihre Mitstreiter geführt, oft gejammert, manchmal geklagt. Eines hatte Prüfer aber versprochen, auch nachdem sie die Initiative verlassen hatte: „Wenn wir einen Supermarkt bekommen, dann werden wir das feiern.“ In ihrem Restaurant, im Ep’s, das nur ein paar Meter entfernt liegt, wollte sie anstoßen, ein bisschen grillen. Für 180 Leute hatte sie eingekauft, 300 sind es am Ende geworden. „Als ich aus dem Fenster sah, war eine riesige Schlange vor dem Tor“, erzählt Prüfer, die nach einer halben Stunde schon nichts mehr zu essen hatte. Was nicht schlimm war, ihr aber zeigte, dass in Vennhausen etwas fehlt.

Deshalb will sie weiterfeiern, zwei Sommerfeste wurden angesetzt. Am vergangenen Sonntag hat es das erste gegeben, am 25. August folgt ein weiteres, mit Musik, am Grill, auf jeden Fall im Garten, der ein bisschen versteckt, der idyllisch und gemütlich ist und in dem eine große Palme wächst. Die beiden Musiker Frank Sandfort und Michael Pape hat sie engagiert, die besser bekannt sind unter dem Namen Framic – eine Coverband, die gerne auf Straßen- und Stadtfesten auftritt. Fünf Euro soll der Eintritt auch das nächste Mal kosten.