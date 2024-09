Im Düsseldorfer Stadtteil Vennhausen Drei Tage Party beim Tannenhof-Fest

Wenn am Tannenhof gefeiert wird, dann richtig. Schon am Freitag ging es los: Zur Eröffnung des Tannenhof-Festes kam DJ Laupi nach Vennhausen und legte erst für die Kleinen in der Kinder-Disco und anschließend für die etwas Größeren in der Jugend-Disco auf. Das Fest ging am Samstag weiter. Unter dem Motto „Sport, Spiel, Spaß für Jung und Alt“ fehlte es an diesem Nachmittag nicht an reichlich Spielen und Animationen. Der Stadtsportbund Düsseldorf hatte einen Kletterturm aufgebaut, an dem sich Kinder jeden Alters ausprobieren konnten. Entweder beim Bouldern und Plumpsen auf eine weiche Matte oder bei Kletterversuchen in die Höhe, gesichert am Klettergurt. Der FC Tannenhof stellte dafür seine Platzanlage zur Verfügung.