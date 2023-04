Totschlag in der Neujahrsnacht Psychisch Kranker gesteht tödliche Messerstiche auf Freundin

Mit einem umfassenden Geständnis hat ein 33-jähriger Psychiatrie-Patient am Freitag vor dem Landgericht eine Totschlags-Anklage bestätigt. Demnach hatte er seine Freundin (39) am Silvesterabend 2022 in seiner Wohnung in Vennhausen mit 37 Messerstichen in Kopf, Rücken und Hals getötet. Er habe sich damals, so gab er nun an, mitten in einer Psychose befunden und sich von der Frau bedroht gefühlt.