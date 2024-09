Neue Schulbauten in Düsseldorf Der Schulcampus an der Vennhauser Allee ist eröffnet

(hal) Der Neubau für gleich zwei Schulen an der Vennhauser Allee 167 wurde nun im Beisein von Stadtdirektor Burkhard Hintzsche offiziell eröffnet. In dem modernen Gebäude-Komplex mit Zweifach-Sporthalle sind jetzt die Schule am Eller Forst, ehemals Hauptschule an der Bernburger Straße, und eine Dependance der Alfred-Herrhausen-Förderschule beheimatet. Zudem sind vier Workshopräume für das Zentrum für Berufsorientierung und Übergänge (ZBÜ) vorhanden.