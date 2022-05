Weltkulturerbe : Haus Bürgel feiert Museumstag mit Mitmachaktionen und Infoständen

Düsseldorf Am Sonntag ist der Eintritt zum Weltkulturerbe frei, es gibt viele Vorführungen und Mitmachaktionen. So sollen die Besucher das römische Leben mit allen Sinnen kennenlernen.

Dabei soll sich der römische Alltag in dem ehemaligen Römer-Kastell mit allen Sinnen erleben lassen: Im Lager auf der Wiese hinter dem Herrenhaus zeigt ein Steinmetz seine Arbeit, die Besucher können zudem eine Schreibstube und eine Feldschmiede besichtigen. Traditionell darf frisches Brot aus dem römischen Backofen nicht fehlen, dazu wird Moretum, ein Aufstrich aus Kräutern, Käse und Knoblauch, serviert. Wer mag, kann sich auch selbst einbringen, zum Beispiel beim Boule auf zwei Bahnen – so, wie es auch schon die alten Römer spielten – oder beim Speerwurf am Schießstand. In die Urdenbacher Kämpe geht es an diesem Tag mit dem Planwagen und den Kaltblütern Eberhard und Tilda. Im historischen Nutzgarten informieren Mitarbeiterinnen der biologischen Station über die Entwicklung von Pflanzen und Gemüsesorten der Region. Auch der Förderverein Haus Bürgel ist vor Ort und prägt mit Kindern Medaillen.