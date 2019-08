Kneipentour durchs Dorf : Urdenbach in sieben Kneipen

Urdenbach Am kommenden Samstag findet die zweite Urdenbacher Kneipentour statt. Die Organisatoren und Wirte wollen an den großen Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen und rechnen mit 1000 Gästen.

Sieben Locations, acht Bands und fünf Stunden Programm – das verspricht die zweite Urdenbacher Kneipentour am kommenden Samstag, 31. August. Da die Premiere im vergangenen Jahr so gut eingeschlagen ist, stand für den Organisator Michael Pape und die Mitbegründerin Nadine Marowski eine Fortsetzung der „musikalischen Wandernacht“ durch das Dorf schnell fest. Los geht es am Samstag, den 31. August, um 18 Uhr. „Wir rechnen in diesem Jahr mit rund 1000 Gästen“, sagt Pape. „Es war letztes Jahr einfach mal ein Versuch, der im Dorf sehr gut angenommen wurde.“ Und zwar so gut, dass es zu Wartezeiten vor den einzelnen Locations kam und die Wirte an ihre Grenzen brachte. „Wir sind im letzten Jahr hier untergegangen“, so Andreas „Schlesi“ Schlesinger, Betreiber der „Alten Apotheke“. „Für dieses Jahr sind wir besser gewappnet und haben einen Kellner mehr im Einsatz.“ Alle sieben Kneipen zu besuchen, hält Pape für unrealistisch und hat daher einen Tipp für alle Besucher: „Am besten man sucht sich für den Abend drei Bands aus, die man gerne sehen möchte.“