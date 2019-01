Kunstgeschichte : 50 Jahre nach Beuys und Uecker

Diese und andere Bilder sollen am Kobi aufgehangen werden: Kunstlehrer Martin Rothweiler (v.l.) mit einem Porträt von Richter, Initiator Michael Breer mit dem damaligen Poster, Rektor Peter Labovie mit Ueckers Nagelbrett und Nicolas Grosch von der Kunstkommission mit Beuys Kinderbadewanne. Foto: Anne Orthen (ort)

Urdenbach Im Januar 1969 gab es im Keller des Kobi-Gymnasiums eine Ausstellung mit den Größen der modernen Kunst. Zum Jubiläum will Schulleiter Peter Labouvie an diese Zeit erinnern und alte Fotos aushängen.

Von Dominik Schneider

Angefangen hat alles mit einem Interview. Vor 50 Jahren war Michael Breer Schüler am damals neu gegründeten Gymnasium an der Koblenzer Straße in Urdenbach, dem Kobi. Für einen Bericht über das damalige Szenelokal Creamcheese interviewte er den Künstler Günther Uecker in dessen Atelier und sah dort einige Skulpturen. Der damals 19-jährige Breer fragte, ob man nicht ein paar dieser Kunstwerke in der Schule ausstellen könne. Uecker antwortete: „Gern, aber warum nur meine Arbeiten?“ Aus dieser Idee entstand eine Ausstellung, die sich liest wie eine Bestenliste der modernen Kunst: Beuys, Richter, Rinke und viele andere präsentierten ihre Werke im Keller des Kobi. Damals waren sie noch keine Künstler von Weltruf, heute findet man sie in Lehrbüchern.

Am 11. Januar 1969, vor genau 50 Jahren, wurde die „Gymnasia“ eröffnet. Vormittags sprachen Lehrer mit ihren Klassen über die Werke, Nachmittags standen die Künstler für Diskussionen zur Verfügung. „Damals war immer etwas los in der Ausstellung“, erinnert sich Breer, der damals selbst einige der Objekte aus den Ateliers der Künstler zu seiner Schule transportiert hatte.

Info Eröffnung der Ausstellung am Kobi Ausstellung Im Neubau, der im Frühsommer fertig wird, werden dann alte Fotografien aus der Gymnasia dauerhaft ausgestellt. Eröffnung Zur Einweihung der Dauerausstellung ist eine Veranstaltung geplant, bei der die Bilder auch der interessierten Öffentlichkeit präsentiert werden. Auch Oberbürgermeister Geisel wird erwartet.

„Eine solche Aktion war nur in dieser Zeit und an diesem Ort möglich“, analysiert Nicolas Grosch, Leiter der Düsseldorfer Kunstkommission. In den späten 60er Jahren habe es in Düsseldorf eine künstlerische Energie gegeben, die seither nicht wieder aufgekommen sei. Die Kunst und die Gesellschaft suchten damals neue Wege und Ausdrucksmöglichkeiten und fanden sie in einer Form, die alles Bekannte auf den Kopf stellte. Und so stießen die modernen Kunstwerke der Ausstellung nicht bei allen Lehrern und Mitschülern von Michael Breer auf Zustimmung. Mit einem Blick auf ein schwarzes Dreieck, an der Wand angebracht von Blinky Palermo, fragte damals einer von Breers Mitschülern: „Und wenn ich so etwas male, bekomme ich eine gute Note in Kunst?“ Unwahrscheinlich mit Blick auf die damaligen Gewohnheiten. Beuys berühmte Kinderbadewanne, die Nagelkunst von Günther Uecker oder die Werke von Gerhard Richter unterschieden sich grundsätzlich von dem, was damals „gute Kunst“ war, sagt Grosch. Aber: „Wenn es Diskussionen und starke Meinungen über ein Werk gibt, dann hat die Kunst ihren Zweck erfüllt.“ Unter den heutigen Künstlern gebe es mehr Dünkel und Vorbehalte als damals, behauptet Grosch. „Wenige würden noch in einer Schule ausstellen, ohne vorher eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Rechnung durchzuführen“, sagt er.