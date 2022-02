Verkehrshelfer in Urdenbach : Sie helfen sicher über die Straße

Urdenbach Die Urdenbacher Grundschule an der Südallee sucht Verkehrshelfer, die morgens für die Kinder den Überweg über die viel befahrene Straße sichern.

Jeden Tag kommen 285 Schüler zur Grundschule an der Südallee. Fast alle müssen an der einen oder anderen Stelle die namensgebende Straße überqueren – eine vielbefahrene Achse, die den Ortskern von Urdenbach mit der Schnellstraße und der Autobahn verbindet. Dafür, dass die Schüler auch zu Stoßzeiten sicher über die Straße kommen, sorgen die Verkehrshelfer der Schule.

Seit 2013 gibt es das Verkehrshelferprogramm an der Südallee, aktuell kann die Organisatorin und ehemalige Lehrerin Brigitte Thomassen auf sechs Helfer zurückgreifen – zu wenig, um alle eigentlich benötigten Übergänge zu kontrollieren. Momentan stehen die Verkehrshelfer vor Schulbeginn, von etwa 7.30 bis 8 Uhr, am mit einer Ampel gesicherten Überweg direkt vor dem Schultor sowie an der Franz-Liszt-Straße. „Das reicht jedoch eigentlich nicht“, sagt Thomassen. Denn die Schüler kommen aus verschiedenen Richtungen, eigentlich müssten auch weitere Überwege durch Verkehrshelfer kontrolliert werden. Zehn oder 13 Aktive würden nach der Einschätzung von Thomassen dafür benötigt. Vor allem die Einmündung der Corellistraße sowie die Kreuzung Südallee und Koblenzer Straße sind Schwerpunkte. „Deswegen suchen wir weitere Verkehrshelfer, damit unsere Kinder sicher zur Schule kommen können“, so Brigitte Thomassen.