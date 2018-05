Urdenbach : Verborgene Schätze wechseln den Besitzer

Erfolgreicher Deal: Jesco (11 Jahre) verkauft sein Spielzeug an zwei Interessentinnen. Foto: Anne Orthen

Urdenbach Zum sechsten Mal öffneten die Urdenbacher ihre Garagen. Der Erlös wird vielfältig verwendet.

Porzellan, Kleidung, Uhren, Bücher und Spielzeug - eins haben diese Dinge beim sonntäglichen Garagentrödel gemein: Ihre Besitzer haben bereits keine Verwendung mehr für sie. Seit längerem fristen sie ein trauriges Dasein in Kisten, Kellern oder der hintersten Ecke eines Schrankes. In den vergangenen Tagen haben die Urdenbacher ihre Wohnungen und Häuser nach eben diesen Gegenständen sorgsam durchforstet, jetzt boten sie die Sachen beim Garagentrödel an. Mit rund 140 Teilnehmern war der so groß wie noch nie. Am meisten los war auf der Südallee und der Kammerrathsfeldstraße.

"Bei uns läuft es etwas durchwachsen", sagt Kathrin von Lettow nach rund drei Stunden. "Es könnten mehr Eltern mit Kindern da sein." Über mehr junge Kundschaft würde sich auch ihr Sohn Jesco freuen. Der Elfjährige trennt sich von alten Spielsachen wie Playmobil und Lego. Mit dem eingenommenen Geld will sich der Junge gerne den Traum von einer eigenen Drohne erfüllen - oder zumindest den Grundstock zum Weitersparen legen. Seine Eltern spenden die Hälfte ihrer Einnahmen an das SOS-Kinderdorf in Garath.

"Bei uns läuft es viel besser als erwartet", sagt Eva Jurisch. In ihrem Sortiment hat die junge Frau vor allem Bücher, Gläser und Geschirr. "Ich bin froh, wenn ich die Sachen einfach loswerde und platzschaffen kann. Wenn dabei auch noch etwas für die Urlaubskasse herumkommt umso besser." Bei ihrer Nachbarin am Stand direkt daneben, läuft es ähnlich wie bei den von Lettows eher schleppend. Denn auch Marianne Kutsch hat überwiegend Spielzeuge und Gesellschaftsspiele im Angebot. Die Besucher, die sich durch die verborgenen Schätze der Urdenbacher stöbern, sind dagegen zufrieden mit ihrer Ausbeute. "Ich habe gerade ein Buch gekauft", sagt eine Besucherin, die zusammen mit ihrer Tochter unterwegs ist. Vorher hatten die beiden schon eine schöne Aufbewahrungsbox aus Karton und eine Schneidemaschine für Obst und Gemüse erstanden. "Es macht Spaß, einfach mal zu stöbern. Und es ist auch echt interessant, was die Leute so anbieten", sagt die ehemalige Urdenbacherin. Insgesamt haben sie und ihre Tochter sechs Euro für die drei Teile ausgegeben.









Am Ende zeigt sich auch Matthias Mucharowski, einer der drei Initiatoren des Garagentrödels, zufrieden mit dem Tag. "Wir haben mittlerweile Stammkunden, die jedes Jahr wiederkommen", sagt er. Dabei beschränken sich die Besucher nicht nur auf die umliegenden Stadtteile, "heute morgen war sogar eine Frau aus Bonn da". Denn gerade bei Garagentrödeln ließen sich seltene Dinge wie etwa Sammelfiguren finden, die seit Jahrzehnten als unentdeckte Schätze irgendwo geschlummert haben, weiß Mucharowski als erfahrener Trödler.

Auch für das nachbarschaftliche Miteinander ist der Tag toll. "Man schaut mal bei den anderen vorbei, plaudert, isst eine Kleinigkeit zusammen und lernt sich einfach besser kennen."

(msu)