122 Jahre alter Baum wird gefällt : Abschied von der Kaisereiche

Urdenbach Die Stieleiche wurde 1897 zum Gedenken an Kaiser Wilhelm I. gepflanzt. Nun muss der Baum gefällt werden, ein Pilz bedroht seine Standsicherheit. Für viele Urdenbacher war die Kaisereiche ein wichtiger Teil ihres Dorfes.

Im Jahr 1897 war August Clemens Hauptlehrer der damaligen Katholischen Volksschule an der Urdenbacher Allee. In seinem Tagebuch berichtet er, wie am 22. März jenem Jahres, dem 100 Geburtstag von Kaiser Wilhelm I., zu dessen Ehren eine junge Eiche mit einem Fackelzug aus dem Schlosspark nach Urdenbach gebracht und auf dem Schulgelände eingepflanzt wurde. An diesem Tag hatten die Kinder schulfrei. „Es war ein Volksfest“, sagt Wolfgang Keil. Der Urdenbacher forscht zur Geschichte des Stadtteils und hat auch Clemens Tagebuch restauriert.