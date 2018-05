Urdenbach: Urdenbach siegt deutlich gegen Wersten

Urdenbach Beim Süd-Derby in der Kreisliga A konnten sich die Gastgeber mit 5:1 durchsetzen. Solide Defensivarbeit, rasches Umschalten auf Angriff und Effektivität beim Abschluss waren dabei die Tugenden des Siegerteams,

Ein deutliches Schlussresultat erbrachte das Süd-Derby in der Kreisliga A zwischen dem TSV Urdenbach und dem SV Wersten 04. 5:1 siegte das gastgebende Team von Trainer Mike Kütbach und festigte mit einer überzeugenden Vorstellung seinen "Verfolger-Meistertitel" als Viertplatzierter hinter dem bereits entfernten Spitzentrio. Zwei Treffer vom TSV-Oldie Slawomir Schulte (17./32.) und drei weitere von Matthias Gerlitz (20./56./89.) besiegelten das Schicksal des angereisten Aufsteigers, der dem Ortsrivalen das muntere Toreschießen durch eine äußerst lückenhafte Abwehr allerdings auch ziemlich leicht gemacht hatte. Für die 04er traf lediglich Tim Stemmer (48.).

Solide Defensivarbeit, rasches Umschalten auf Angriff und Effektivität beim Abschluss waren dabei die Tugenden des Siegerteams, was die meisten der rund 50 Zuschauer freute, Coach Kütbach aber ärgerte - allerdings nur, weil seine Kicker solche zum Zungeschnalzen verleitenden Aktionen eben nur ausnahmsweise und nicht in jeder Partie auf den Rasen zu zaubern in der Lage sind. Sorgen hat der Mann! Gäste-Trainer Dirk Engel hingegen zeigte sich zu Recht zerknirscht. "Wir haben Fehler über Fehler gemacht, die Urdenbach brutal ausgenutzt hat", lautete sein ernüchtertes Fazit.