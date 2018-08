Urdenbach: Corelli-Platz wartet auf Aufwertung

Benrath/Urdenbach Kosten sollen bei rund 350.000 Euro liegen. Stadt kann keinen Zeitrahmen nennen.

(rö) Auf eine Aufwertung des Corelliplatzes müssen Anwohner noch länger warten. Die zuständige Bezirksvertretung 9 hatte in ihrer Sitzung im März beschlossen, dass die Verwaltung schnellstmöglich eine optische Aufwertung des Corelliplatzes durch Bepflanzung und Umgestaltung in den Blick nehmen soll. Doch die Verwaltung hat in einer Antwort an die Politik nun darauf hingewiesen, dass „aufgrund einer Vielzahl ähnlich gelagerter Fälle oder Projektideen aus den zehn Bezirksvertretungen, der Politik oder der Bürgerschaft die Maßnahmen nun notwendigerweise priorisiert und dann sukzessive abgearbeitet würden.“