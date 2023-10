Verkaufen und spenden Frauentrödel für den guten Zweck

Welche Frau kennt das nicht – der Sommer ist zu Ende, der Kleiderschrank wird umgeräumt. Und dabei werden dann jede Menge Kleidungsstücke entdeckt, die wieder einmal nicht getragen wurden. Genau so sei es ihr auch gegangen, erzählt Margarete Preis, Mitglied des in Urdenbach ansässigen Freundeskreises Kindernothilfe. „Und so ist die Idee entstanden, einen Trödelmarkt nur mit Frauenbekleidung, also von Frauen für Frauen, zu organisieren“, so Preis. Auch das Motto „Frauensache*n“ war schnell gefunden – das Sternchen steht dabei für einen augenzwinkernden Blick auf die aktuelle Diskussion rund ums Gendern. Ein Teil der angebotenen Sachen stammt aus den Kleiderschränken der Mitglieder des Freundeskreises. Diese wurden nicht verkauft, sondern gegen Spenden abgegeben – jede Frau konnte selbst entscheiden, welcher Spendenbetrag ihr für das erstandene Kleidungsstück angemessen erschien. Margarete Preis und ihre Mitstreiterinnen konnten sich über großzügige Spenderinnen freuen.