Filialschließung in Urdenbach : Sparkassen-Bus sorgt für Skepsis

Urdenbach Am Montag hielt der Bus vor der Urdenbacher Filiale, die im Oktober schließen wird.

Am Montag stand zum ersten Mal der Servicebus der Sparkasse vor der Filiale der Bank an der Urdenbacher Kammerathsfeldstraße. Der Termin war der Beginn eines einmonatigen Testlaufs; während dieser Zeit sollen sowohl der stationäre Betrieb als auch die Dienstleistung mit dem Bus parallel laufen. Zum 1. Oktober schließt die Filiale dann endgültig. Sparkassen-Sprecher Gerd Meyer betont jedoch: „Die Selbstbedienungsleistungen bleiben unverändert erhalten.“ Es kann also weiterhin Geld am Automaten abgehoben werden, auch Überweisungen sind jederzeit möglich. Was wegfällt, ist die Beratung sowie die persönliche Bedienung am Schalter. Hier soll der Bus, der vorerst einmal in der Woche in Urdenbach Station macht, Abhilfe schaffen. Meyer: „Dort sind geschulte Mitarbeiter, die sich um die Anliegen unserer Kundschaft kümmern. So ist die persönliche Betreung gewährleistet.“