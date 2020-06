Serie Belastete Straßennamen : Man nannte ihn „Hänge-Peters“

Urdenbach Carl Peters gilt als einer der brutalsten deutschen Kolonialisten. Eine Straße im Stadtteil Urdenbach trägt noch heute seinen Namen; Experten haben jedoch eine Umbenennung empfohlen. Peters war nach seinem Tod zu einer Ikone des Nationalsozialismus geworden.

Bereits mit der Gründung der „Gesellschaft für Deutsche Kolonisation“ im Jahr 1884 setzte sich Carl Peters von der in Kolonialfragen eher zurückhaltend agierenden Regierung Bismarcks ab. Im Anschluss nahm er an mehreren Expeditionen teil und schloss mit lokalen Anführern dubiose Schutzverträge, bei denen er seine Verhandlungspartner teils aktiv bedrohte, teils unter Alkohol setze. Anders als andere Kolonialisten war Peters jedoch auch dem Kaiserreich gegenüber nicht treu ergeben. Um seine Machtposition zu stärken und das Territorium vergrößern zu können, erzwang Peters 1885 einen kaiserlichen Schutzbrief, indem er mit der Abtretung der erworbenen Länder an Belgien drohte.

Heute ist Peters eine zentrale Figur in der Betrachtung der Kolonialgeschichte. Während sich die ältere Forschungsliteratur zumeist auf die pathologische Auffälligkeit des Kolonialisten konzentriert hat, befassen sich jüngere Studien auch mit dessen politischem Werdegang und den Auswirkungen seiner aggressiven Expansionsunternehmungen. Denn auch, wenn die Regierung sich später von Peters distanzierte, war seine Rolle in der Festigung des deutschen Einflusses in Afrika doch von zentraler Bedeutung. Einigkeit besteht heute jedoch darüber, dass ein Willkürherrscher, Rassist und Mörder wie Peters es nicht verdient hat, dass sein Name ein Straßenschild ziert. Und daher wird auch die Urdenbacher Petersstraße in Zukunft wohl einen anderen Namen tragen.