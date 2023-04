Workshop in Düsseldorf Schreiben unterm Apfelbaum

Eine der Schreibenden ist Gertrud Bambeck. Sie ist seit vielen Jahren schreibbegeistert, vor allem die Themen Natur und verlorene Wörter haben es ihr angetan. „Es ist eine ganz andere Erfahrung hier“, so die 72-Jährige, die häufiger an Textwerkstätten teilnimmt. „Sonst gehe ich immer in die Natur, um eben nicht zu denken. Da jetzt mal bewusst an den Text zu denken, ist etwas völlig anderes“, sagt sie und freut sich auf den weiteren Austausch. Nach einer Diskussion und gegenseitigem erstem Feedback verabschiedet sich die Gruppe. Gewiss wird noch der ein oder andere kreative und persönliche Text entstehen, spätestens beim nächsten Treffen.