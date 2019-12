Itterbrücke in Urdenbach : 103 Tage Brückenbau

Itterbrücke in Urdenbach

So sah die Baustelle zwischen Anger- und Urdenbacher Dorfstraße im Oktober aus. Foto: Andrea Röhrig

Urdenbach Die Sanierung der Itter-Brücke verzögert sich weiter. Je nach Witterung könnten die Arbeiten Ende Januar abgeschlossen sein.

Über drei Monate ist es inzwischen her, dass am 9. September die kleine Brücke über die Itter gesperrt wurde. Die Anwohner wurden von der Stadt per Hauswurfsendung über die „umfangreiche Sanierung“ informiert, geplant war damals, die Arbeiten bis zum 30. November abzuschließen.