Wandern im Naturschutzgebiet : Neuer Belag auf Kämpen-Rundweg

Urdenbach Düsseldorf und Monheim teilen sich die Kosten von geschätzten 112.000 Euro. In den Sozialen Medien wurden sowohl diese Summe als auch das Provisorium aus grobem Schotter von Spaziergängern und Anwohnern kritisiert.

Neun Infizierte in Langenfeld und sieben in Monheim

Corona-Ticker : Neun Infizierte in Langenfeld und sieben in Monheim

Von der Stadt heißt es, dass diese Summe auch von mehreren technischen Gegebenheiten abhängt. So musste bei der Zufahrt eine Rohrleitung gekreuzt werden, außerdem musste der Weg so angelegt werden, dass er auch bei Hochwasser nicht überflutet wird. Und im Vorfeld war es nötig, per Gutachten zu prüfen, ob die Baumaßnahmen mit dem Naturschutz in der Kämpe vereinbar sind.