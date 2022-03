Naturschutz in Düsseldorf : Freiwillige reinigen am Sonntag die Urdenbacher Kämpe

Urdenbach In diesem Jahr werden wieder Helfer gesucht, die im Naturschutzgebiet Müll sammeln. Organisator ist der Allgemeine Urdenbacher Bürgerverein.

Seit Beginn der Pandemie zieht es mehr Menschen in die Natur, und wo viele Leute sind, gibt es häufig auch viel Müll – so unter anderem in der Urdenbacher Kämpe. Umso ärgerlicher ist für viele Anwohner, dass die traditionelle Reinigungsaktion im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste. Damals befürchtete der Urdenbacher Bürgerverein als Organisator, bei der erfahrungsgemäß hohen Zahl an Freiwilligen, die nötigen Schutzmaßnahmen und Sicherheitsabstände nicht gewährleisten zu können. Doch in diesem Jahr soll das große Aufräumen wieder stattfinden – die Anmeldung ist geöffnet.

Die Bürgervereine in Monheim und Urdenbach laden für kommenden Samstag, 5. März, zur Säuberung am Rheinufer und in der Kämpe ein. Freiwillige werden gesucht, alle nötigen Materialien stellen die Verantwortlichen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Piels Loch am Baumberger Weg. Um die Aktion im Einklang mit den aktuellen Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Corona-Infektionen einhalten zu können, ist in diesem Jahr eine Anmeldung erforderlich. Den entsprechenden Link dazu gibt es auf der Website des Allgemeinen Bürgervereins Urdenbach unter www.duesseldorf-urdenbach.de. Dort werden im Falle eines Falles auch weitere aktuelle Informationen veröffentlicht.