Vier Touren sind geplant : Neanderland-Wanderwoche führt auch durch Urdenbach

Auch der Eisvogel ist in der Urdenbacher Kämpe beheimatet. Ob man diesen Vogel bei der morgendlichen Wanderung sehen und hören wird? Foto: Felix Bieber

Düsseldorf Für vier Touren kann man sich anmelden. Es gibt eine Vogelstimmenwanderung mit der Leiterin der Biologischen Station, Elke, Löpke, und es geht in die Urdenbacher Kämpe.

(RP) Im Rahmen der Wanderwoche des Neanderlands, der touristischen Dachmarke des Kreises Mettmann, werden vom 7. bis zum 15. Mai mehr als 35 Wanderungen angeboten. Fünf Touren führen dabei über Urdenbacher Gebiet oder tangieren den Stadtteil.

Wer am Sonntag, 8. Mai, früh aufsteht, wird in der Auenlandschaft mit einem vielfältigen Vogelkonzert belohnt. Treffpunkt ist um 6 Uhr am Parkplatz des Baumberger Campingplatzes am Urdenbacher Weg. Bei der drei Kilometer langen Vogelstimmenwanderung durch Auwald, Wiesen und Felder spürt Elke Löpke von der Biologischen Station heimischen Singvögeln nach. Die Teilnahme kostet neun Euro pro Person, Kinder sind kostenfrei dabei. Anmeldungen nimmt die Biologische Station bis heute unter Telefon 0211 9961212 oder per E-Mail an info@bsdme.de entgegen.

Ab 10 Uhr lernen Teilnehmende bei einem Angebot der Auenerlebnis-Begleiter in Kooperation mit der Biologischen Station die vielfältigen Gesichter der Urdenbacher Kämpe kennen. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Piels Loch in Urdenbach am Baumberger Weg. Die leichte Wanderung ist etwa fünf Kilometer lang und dauert drei Stunden. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person, Kinder sind kostenfrei. Anmeldungen bei Auenerlebnis-Begleiter Horst Josten bis heute unter Telefon 0211 7182860 oder per E-Mail an h.josten@auenerlebnisbegleiter.

Am Donnerstag, 12. Mai, lädt Josten erneut in Kooperation mit der Biologischen Station in die Urdenbacher Kämpe ein. Bei der Wanderung erfahren die Teilnehmenden, wie der Rhein die Landschaft geprägt hat. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Wanderparkplatz Piels Loch am Baumberger Weg. Die leichte Wanderung ist etwa fünf Kilometer lang und dauert drei Stunden. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Person, Kinder sind kostenfrei dabei. Anmeldungen nimmt Horst Josten bis zum 9. Mai unter Telefon 0211 7182860 oder per E-Mail an h.josten@auenerlebnisbegleiter entgegen.