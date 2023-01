Mobilfunkstandorte in Urdenbach Mobiler Mast soll Netzprobleme beheben

Spätestens Mitte Januar soll ein mobiler Mast in Urdenbach in Betrieb gehen, um eine dort entstandene Versorgungslücke im Mobilfunknetz zu schließen. Der Wagen mit dem mehrere Meter hohen Mast wurde von der Deutschen Telekom in den vergangenen Tagen am Wanderparkplatz Piels Loch aufgebaut. Der Allgemeine Bürgerverein Urdenbach (ABVU) erlaubt dem Tele­kommunikations­unternehmen den dortigen Stromanschluss zu nutzen. Der Konzern hatte seit Mitte November gleich zwei seiner fest installierten Mobilfunkstandorte in dem Gebiet abschalten müssen, wie ein Sprecher erklärte. Der Grund dafür sei, dass Gebäude, auf denen die Anlagen bisher installiert waren, abgerissen werden.