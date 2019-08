Anbieter trotzen dem Regen : Handwerkermarkt hat wieder einen Töpferstand

Urdenbach Viele Verkäufer und Kunden kommen schon seit Jahren. Der Regen änderte am Zuspruch nichts.

„Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr so viele Verkaufsstände anbieten können“, sagt Brigitte Schneider, erste Vorsitzende des Bürgervereins in Urdenbach. Wie gewohnt waren die meisten Stände im Hinterhof von Haus Schloßpark in schönem Ambiente aufgebaut. „Einiges mussten wir nach innen ins Foyer verlagern. Aber das ist ja auch nicht so tragisch.“ Schmuck, Holzkunstwerke, Honig, Stoffarbeiten, Ledertaschen: Viele Verkäufer kommen schon seit vielen Jahren auf den Handwerkermarkt des Bürgervereins und freuen sich, immer am dritten Sonntag im August ihre Stände aufzubauen. Über ein Verkäuferduo, das am Sonntag das erste Mal vor Ort war, freute sich Schneider ganz besonders. „Ursprünglich war dies ja mal ein Töpfermarkt. Da wir in den letzten Jahren aber keine Töpferei mehr hier hatten, wurde der Markt umbenannt. Umso schöner, dass dieses Mal wieder ein Töpferstand dabei ist.“