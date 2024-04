Streit um Haus-Neubau in Urdenbach Architekt wehrt sich gegen Vorwürfe

Eines stellt Eichmann bei einem Besuch vor Ort sogleich klar: Die für das Bauvorhaben zuständige Bezirksvertretung 9 hatte in ihrer Sitzung im August 2023 nicht nur einstimmig den Abriss des alten Wohnhauses – ein Fertighaus in Holzbauweise aus den 1980er Jahren – an der Jägerei 12 genehmigt, sondern auch einstimmig dem Bauantrag für den Neubau zugestimmt, der derzeit auf dem Grundstück gebaut wird. „Wir haben uns in allen Punkten eng mit den Denkmalschutzbehörden abgestimmt“, sagt Eichmann. Und dabei sei auch der schwarz schimmernde Klinkerstein genehmigt worden. „Damit haben wir sowohl die dunkle Klinkerfassade des Mehrfamilienhauses schräg gegenüber als auch die Klinkerwand an der alten Apotheke am Ende der Jägerei aufgenommen“, so der Architekt. Für die jetzt gewählte Farbe, die im Übrigen sehr modern wirke, habe sich der Bauherr ausgesprochen.